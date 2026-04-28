ATX aktuell: ATX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Am Abend zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX legte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,27 Prozent auf 5 779,43 Punkte zu. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 165,140 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 766,08 Zählern und damit 0,040 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 763,77 Punkte).

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 749,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 819,11 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 270,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 620,66 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 28.04.2025, bei 4 052,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,99 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 972,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 45,02 EUR), OMV (+ 1,71 Prozent auf 59,50 EUR), Vienna Insurance (+ 1,41 Prozent auf 64,90 EUR), BAWAG (+ 1,31 Prozent auf 147,40 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,12 Prozent auf 16,20 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Verbund (-4,45 Prozent auf 62,25 EUR), AT S (AT&S) (-4,35 Prozent auf 87,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,60 Prozent auf 36,90 EUR), Andritz (-1,45 Prozent auf 68,20 EUR) und voestalpine (-1,10 Prozent auf 41,18 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 446 422 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 38,743 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at