ATX aktuell: ATX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Schlussendlich schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 6 565,51 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 182,436 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 565,92 Punkte an der Kurstafel, nach 6 565,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 498,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 573,19 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bewegte sich der ATX bei 6 084,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 5 457,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wies der ATX 4 384,34 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,68 Prozent aufwärts. Bei 6 599,69 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 1,79 Prozent auf 56,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,18 Prozent auf 29,90 EUR), Palfinger (+ 1,07 Prozent auf 33,15 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,89 Prozent auf 18,16 EUR) und OMV (+ 0,80 Prozent auf 57,05 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-4,79 Prozent auf 192,80 EUR), Lenzing (-2,35 Prozent auf 24,95 EUR), Österreichische Post (-1,72 Prozent auf 31,45 EUR), Andritz (-1,20 Prozent auf 74,10 EUR) und EVN (-1,02 Prozent auf 29,25 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 370 243 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 45,910 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at