ATX aktuell: ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent schwächer bei 6 383,85 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 178,317 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 6 408,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6 406,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 380,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 417,43 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der ATX bei 6 148,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 5 270,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der ATX 4 418,88 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,29 Prozent aufwärts. Bei 6 599,69 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell EVN (+ 0,69 Prozent auf 29,30 EUR), Österreichische Post (+ 0,63 Prozent auf 32,05 EUR), Verbund (+ 0,54 Prozent auf 56,20 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 24,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 17,56 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen PORR (-1,80 Prozent auf 43,75 EUR), Wienerberger (-1,35 Prozent auf 23,32 EUR), DO (-0,89 Prozent auf 223,00 EUR), AT S (AT&S) (-0,83 Prozent auf 191,60 EUR) und Raiffeisen (-0,82 Prozent auf 54,70 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 15 896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,939 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at