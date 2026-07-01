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WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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ATX-Performance im Fokus 01.07.2026 17:59:00

ATX aktuell: ATX schließt im Minus

ATX aktuell: ATX schließt im Minus

ATX-Kurs zum Handelsende.

Am Mittwoch stand der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,20 Prozent im Minus bei 6 386,81 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 176,993 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,018 Prozent stärker bei 6 465,37 Punkten in den Handel, nach 6 464,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 465,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 371,55 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,332 Prozent abwärts. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 01.06.2026, den Stand von 6 075,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 477,32 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 01.07.2025, den Stand von 4 393,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit DO (+ 2,76 Prozent auf 223,00 EUR), Österreichische Post (+ 2,58 Prozent auf 31,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,97) Prozent auf 23,25 EUR), Lenzing (+ 1,44 Prozent auf 24,60 EUR) und BAWAG (+ 0,91 Prozent auf 176,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-7,68 Prozent auf 194,80 EUR), Andritz (-3,57 Prozent auf 72,90 EUR), STRABAG SE (-2,36 Prozent auf 87,00 EUR), Raiffeisen (-2,06 Prozent auf 54,70 EUR) und Verbund (-1,44 Prozent auf 54,80 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 328 600 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 44,628 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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