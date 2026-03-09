ATX aktuell: ATX schlussendlich in Rot

Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,76 Prozent auf 5 308,39 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 158,501 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,130 Prozent auf 5 410,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 403,65 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 5 202,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 410,68 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 5 753,52 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Wert von 5 129,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bewegte sich der ATX bei 4 290,81 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,810 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,13 Prozent auf 36,25 EUR), Verbund (+ 0,93 Prozent auf 65,20 EUR), OMV (+ 0,52 Prozent auf 57,75 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 28,20 EUR) und CPI Europe (-0,13 Prozent auf 15,98 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen voestalpine (-7,88 Prozent auf 39,06 EUR), DO (-5,08 Prozent auf 171,80 EUR), Wienerberger (-3,89 Prozent auf 23,70 EUR), PORR (-3,35 Prozent auf 37,55 EUR) und UNIQA Insurance (-3,05 Prozent auf 15,26 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 871 480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,894 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 5,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 7,50 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

