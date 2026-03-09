PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|ATX aktuell
|
09.03.2026 17:58:49
ATX aktuell: ATX schlussendlich in Rot
Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,76 Prozent auf 5 308,39 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 158,501 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,130 Prozent auf 5 410,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 403,65 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 5 202,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 410,68 Punkten.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 5 753,52 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Wert von 5 129,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bewegte sich der ATX bei 4 290,81 Punkten.
Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,810 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,13 Prozent auf 36,25 EUR), Verbund (+ 0,93 Prozent auf 65,20 EUR), OMV (+ 0,52 Prozent auf 57,75 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 28,20 EUR) und CPI Europe (-0,13 Prozent auf 15,98 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen voestalpine (-7,88 Prozent auf 39,06 EUR), DO (-5,08 Prozent auf 171,80 EUR), Wienerberger (-3,89 Prozent auf 23,70 EUR), PORR (-3,35 Prozent auf 37,55 EUR) und UNIQA Insurance (-3,05 Prozent auf 15,26 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 871 480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,894 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der ATX-Werte
Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 5,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 7,50 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UNIQA Insurance AG
|
09.03.26
|ATX aktuell: ATX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX verliert (finanzen.at)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
09.03.26
|Minuszeichen in Wien: ATX-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße (finanzen.at)
|
03.03.26
|ATX aktuell: ATX letztendlich unter Druck (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt nachmittags deutlich (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX implodiert am Nachmittag (finanzen.at)
|
03.03.26
|Handel in Wien: ATX am Dienstagmittag tief in Rot (finanzen.at)
Analysen zu PORR AG
|06.03.26
|PORR Hold
|Warburg Research
|05.03.26
|PORR buy
|Warburg Research
|10.12.25
|PORR buy
|Warburg Research
|25.11.25
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|20.11.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|06.03.26
|PORR Hold
|Warburg Research
|05.03.26
|PORR buy
|Warburg Research
|10.12.25
|PORR buy
|Warburg Research
|25.11.25
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|20.11.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|05.03.26
|PORR buy
|Warburg Research
|10.12.25
|PORR buy
|Warburg Research
|25.11.25
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|20.11.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|25.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|28.02.17
|PORR buy
|Erste Group Bank
|06.03.26
|PORR Hold
|Warburg Research
|28.08.20
|PORR Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.08.20
|PORR Hold
|Erste Group Bank
|09.04.20
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.12.19
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,98
|-0,13%
|DO & CO
|171,80
|-5,08%
|Erste Group Bank AG
|94,05
|-1,00%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,20
|0,00%
|OMV AG
|57,75
|0,52%
|Österreichische Post AG
|33,65
|-1,90%
|PORR AG
|37,55
|-3,35%
|Raiffeisen
|36,82
|-1,23%
|Schoeller-Bleckmann
|36,25
|3,13%
|UNIQA Insurance AG
|15,26
|-3,05%
|Verbund AG
|65,20
|0,93%
|voestalpine AG
|39,06
|-7,88%
|Wienerberger AG
|23,70
|-3,89%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 308,39
|-1,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.