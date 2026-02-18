BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|ATX-Performance im Blick
|
18.02.2026 17:59:05
ATX aktuell: ATX schlussendlich mit Zuschlägen
Am Mittwoch bewegte sich der ATX via Wiener Börse schlussendlich 2,09 Prozent fester bei 5 820,55 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 163,845 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,011 Prozent auf 5 700,64 Punkte an der Kurstafel, nach 5 701,28 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 830,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 700,04 Zählern.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3,52 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 5 470,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 716,63 Punkten gehandelt. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.02.2025, den Stand von 4 146,21 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,76 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 835,02 Punkte. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 7,71 Prozent auf 48,08 EUR), Wienerberger (+ 3,91 Prozent auf 30,86 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,90 Prozent auf 36,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,86 Prozent auf 16,56 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,67 Prozent auf 107,60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil CA Immobilien (-1,55 Prozent auf 25,44 EUR), CPI Europe (-0,31 Prozent auf 16,29 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 28,85 EUR), OMV (+ 0,37 Prozent auf 54,90 EUR) und BAWAG (+ 0,37 Prozent auf 135,00 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 811 162 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 40,117 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,27 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
