ATX aktuell: ATX startet in der Gewinnzone

Wie bereits am Vortag richtet sich der ATX auch am Mittwoch in der Gewinnzone ein.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,69 Prozent fester bei 6 793,20 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 191,148 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,068 Prozent fester bei 6 751,09 Punkten in den Handel, nach 6 746,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6 814,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 750,55 Punkten verzeichnete.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,39 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der ATX mit 6 733,16 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6 445,04 Punkten auf. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 4 577,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 26,93 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 914,35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3,66 Prozent auf 158,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,52 Prozent auf 30,05 EUR), Palfinger (+ 1,32 Prozent auf 30,80 EUR), PORR (+ 1,10 Prozent auf 36,65 EUR) und Andritz (+ 1,09 Prozent auf 83,60 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Wienerberger (-0,23 Prozent auf 17,52 EUR), Erste Group Bank (+ 0,08 Prozent auf 118,60 EUR), Vienna Insurance (+ 0,28 Prozent auf 70,60 EUR), Verbund (+ 0,42 Prozent auf 60,25 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,44 Prozent auf 18,30 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der EVN-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 33 083 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 46,575 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at