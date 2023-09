ATX aktuell: ATX verbucht am Mittag Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Donnerstagmittag.

Am Donnerstag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent höher bei 3 128,03 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 106,595 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,010 Prozent schwächer bei 3 123,01 Punkten, nach 3 123,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 139,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 118,09 Punkten verzeichnete.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,970 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 28.08.2023, wies der ATX einen Wert von 3 127,47 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.06.2023, den Wert von 3 097,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, verzeichnete der ATX einen Wert von 2 696,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 büßte der Index bereits um 1,00 Prozent ein. Bei 3 560,30 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 016,51 Punkten markiert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,39 Prozent auf 55,80 EUR), Lenzing (+ 1,61 Prozent auf 37,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,95 Prozent auf 27,76 EUR), Raiffeisen (+ 0,47 Prozent auf 12,91 EUR) und Telekom Austria (+ 0,46 Prozent auf 6,59 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Vienna Insurance (-0,78 Prozent auf 25,40 EUR), UNIQA Insurance (-0,52 Prozent auf 7,59 EUR), IMMOFINANZ (-0,44 Prozent auf 18,14 EUR), DO (-0,39 Prozent auf 103,00 EUR) und Verbund (-0,19 Prozent auf 77,70 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 85 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 27,307 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,97 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at