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Index-Performance im Blick 27.08.2026 15:59:09

ATX aktuell: ATX verbucht nachmittags Verluste

ATX aktuell: ATX verbucht nachmittags Verluste

Das macht der ATX am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag verliert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,79 Prozent auf 6 705,12 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 187,913 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,015 Prozent auf 6 757,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 758,44 Punkten am Vortag.

Bei 6 691,54 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6 771,59 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 1,10 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, den Wert von 6 354,29 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 6 095,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 652,87 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 25,29 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 7,54 Prozent auf 148,40 EUR), EVN (+ 1,05 Prozent auf 28,75 EUR), voestalpine (+ 0,83 Prozent auf 46,26 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,66 Prozent auf 30,40 EUR) und Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 23,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen PORR (-6,03 Prozent auf 38,20 EUR), Erste Group Bank (-2,07 Prozent auf 122,90 EUR), Wienerberger (-1,59 Prozent auf 19,84 EUR), Verbund (-1,44 Prozent auf 58,05 EUR) und BAWAG (-1,27 Prozent auf 178,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die PORR-Aktie aufweisen. 196 982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,74 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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