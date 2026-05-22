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ATX aktuell 22.05.2026 17:58:58

ATX aktuell: ATX verbucht zum Handelsende Gewinne

ATX aktuell: ATX verbucht zum Handelsende Gewinne

Am Freitagabend wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Freitag legte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1,22 Prozent auf 5 982,75 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 167,026 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,010 Prozent höher bei 5 911,04 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 910,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 5 910,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 005,74 Punkten erreichte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,12 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, den Stand von 5 809,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der ATX 5 807,44 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, wurde der ATX auf 4 404,63 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,79 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 018,30 Punkte. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 12,18 Prozent auf 130,80 EUR), Andritz (+ 4,08 Prozent auf 76,50 EUR), Lenzing (+ 2,90 Prozent auf 24,80 EUR), voestalpine (+ 2,04 Prozent auf 46,02 EUR) und STRABAG SE (+ 1,72 Prozent auf 88,90 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Verbund (-2,59 Prozent auf 60,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,28 Prozent auf 34,35 EUR), CA Immobilien (-1,17 Prozent auf 25,25 EUR), OMV (-0,40 Prozent auf 62,65 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,00 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 493 661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 38,200 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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Andritz AG 76,50 4,08% Andritz AG
AT & S (AT&S) 130,80 12,18% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 25,25 -1,17% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 98,30 0,15% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,00 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 24,80 2,90% Lenzing AG
OMV AG 62,65 -0,40% OMV AG
Österreichische Post AG 31,75 0,47% Österreichische Post AG
Raiffeisen 46,34 0,52% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 34,35 -2,28% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 88,90 1,72% STRABAG SE
Verbund AG 60,15 -2,59% Verbund AG
voestalpine AG 46,02 2,04% voestalpine AG

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