ATX aktuell: ATX verbucht zum Start Abschläge

Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,66 Prozent schwächer bei 5 775,55 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 168,604 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,313 Prozent tiefer bei 5 795,50 Punkten in den Handel, nach 5 813,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 5 803,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 768,55 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 13.03.2026, wies der ATX einen Stand von 5 263,07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wurde der ATX auf 5 410,30 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 3 716,20 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,92 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 1,09 Prozent auf 60,05 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,69 Prozent auf 36,70 EUR), Raiffeisen (+ 0,41 Prozent auf 44,42 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,45 EUR) und CA Immobilien (-0,19 Prozent auf 25,70 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Österreichische Post (-4,58 Prozent auf 34,40 EUR), Lenzing (-2,81 Prozent auf 24,20 EUR), DO (-2,58 Prozent auf 181,20 EUR), AT S (AT&S) (-2,55 Prozent auf 64,90 EUR) und voestalpine (-1,99 Prozent auf 42,26 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 48 237 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 40,317 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at