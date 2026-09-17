Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|ATX-Performance im Blick
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17.09.2026 15:58:52
ATX aktuell: ATX zeigt sich am Nachmittag fester
Um 15:40 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,41 Prozent fester bei 6 838,33 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 190,475 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,007 Prozent auf 6 810,91 Punkte an der Kurstafel, nach 6 810,44 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 846,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 761,91 Zählern.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,737 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 6 701,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 568,68 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 4 578,32 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 27,78 Prozent. Bei 6 914,35 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,44 Prozent auf 166,80 EUR), Erste Group Bank (+ 2,37 Prozent auf 121,00 EUR), Andritz (+ 1,80 Prozent auf 85,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,30 Prozent auf 18,72 EUR) und voestalpine (+ 0,87 Prozent auf 46,32 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Raiffeisen (-6,71 Prozent auf 60,50 EUR), DO (-0,73 Prozent auf 189,80 EUR), PORR (-0,27 Prozent auf 36,90 EUR), STRABAG SE (-0,18 Prozent auf 108,20 EUR) und Vienna Insurance (-0,14 Prozent auf 71,40 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 649 058 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46,031 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,79 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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