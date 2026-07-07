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|ATX-Marktbericht
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07.07.2026 09:28:50
ATX aktuell: ATX zeigt sich zum Handelsstart leichter
Am Dienstag bewegt sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,64 Prozent schwächer bei 6 523,45 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 182,436 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,076 Prozent auf 6 560,51 Punkte an der Kurstafel, nach 6 565,51 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 519,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 567,32 Punkten.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der ATX-Kurs 6 084,17 Punkte. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 5 443,35 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 07.07.2025, den Wert von 4 408,14 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,89 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 0,96 Prozent auf 57,60 EUR), Wienerberger (+ 0,35 Prozent auf 23,04 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,55 EUR), voestalpine (+ 0,09 Prozent auf 43,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 18,16 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-7,88 Prozent auf 177,60 EUR), PORR (-1,20 Prozent auf 45,40 EUR), DO (-0,90 Prozent auf 220,00 EUR), Raiffeisen (-0,70 Prozent auf 56,40 EUR) und Andritz (-0,67 Prozent auf 73,60 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 18 149 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 45,910 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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