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ATX-Entwicklung 21.10.2026 17:58:53

ATX aktuell: ATX zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

ATX aktuell: ATX zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

ATX-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1,75 Prozent fester bei 6 565,70 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 186,196 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,067 Prozent auf 6 457,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 452,99 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 574,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6 452,83 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 0,134 Prozent zu. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 6 900,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 511,24 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Wert von 4 626,24 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 22,68 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7,21 Prozent auf 172,40 EUR), PORR (+ 4,06 Prozent auf 32,05 EUR), Raiffeisen (+ 3,51 Prozent auf 59,00 EUR), Vienna Insurance (+ 2,75 Prozent auf 71,10 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,67 Prozent auf 111,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Wienerberger (-0,56 Prozent auf 16,10 EUR), voestalpine (-0,46 Prozent auf 43,58 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 30,85 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,30 Prozent auf 65,40 EUR) und CA Immobilien (-0,23 Prozent auf 21,50 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 499 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 42,846 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 155,00 -10,09% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,60 0,47% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 106,80 -4,30% Erste Group Bank AG
Mayr-Melnhof Karton AG 64,60 -1,22% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 74,50 0,20% OMV AG
Österreichische Post AG 31,05 0,65% Österreichische Post AG
PORR AG 31,50 -1,72% PORR AG
Raiffeisen 57,20 -3,05% Raiffeisen
Vienna Insurance 69,90 -1,69% Vienna Insurance
voestalpine AG 42,78 -1,84% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,00 -0,62% Wienerberger AG

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