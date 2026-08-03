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03.08.2026 09:28:34
ATX aktuell: ATX zum Handelsstart in der Gewinnzone
Um 09:11 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,78 Prozent nach oben auf 6 508,04 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 181,243 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,051 Prozent auf 6 461,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6 457,92 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 459,73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 521,12 Zählern.
ATX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 565,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, notierte der ATX bei 5 794,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Wert von 4 457,10 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 21,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2,91 Prozent auf 134,60 EUR), Wienerberger (+ 2,63 Prozent auf 21,82 EUR), DO (+ 2,48 Prozent auf 207,00 EUR), Palfinger (+ 2,21 Prozent auf 30,00 EUR) und Lenzing (+ 2,13 Prozent auf 23,95 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil OMV (-1,43 Prozent auf 62,25 EUR), Verbund (-1,26 Prozent auf 58,80 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 29,25 EUR), Österreichische Post (-0,15 Prozent auf 32,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 29,35 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 20 295 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,817 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
ATX-Fundamentalkennzahlen
In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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