ATX aktuell: ATX zum Handelsstart mit Gewinnen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Dienstagmorgen fort.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,79 Prozent stärker bei 6 401,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 178,317 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,013 Prozent auf 6 352,57 Punkte an der Kurstafel, nach 6 351,75 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 350,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 413,78 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, notierte der ATX bei 6 148,87 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 293,88 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 430,29 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 19,62 Prozent zu Buche. 6 599,69 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,73 Prozent auf 203,00 EUR), Andritz (+ 1,60 Prozent auf 76,30 EUR), Verbund (+ 1,44 Prozent auf 56,45 EUR), Wienerberger (+ 1,33 Prozent auf 22,86 EUR) und Österreichische Post (+ 1,11 Prozent auf 31,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Raiffeisen (-0,46 Prozent auf 54,50 EUR), Vienna Insurance (-0,31 Prozent auf 64,20 EUR), BAWAG (+ 0,06 Prozent auf 172,10 EUR), Lenzing (+ 0,21 Prozent auf 24,30 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,23 Prozent auf 17,48 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 32 637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,939 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,59 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at