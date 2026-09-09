Österreichische Post Aktie
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|Index-Performance im Fokus
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09.09.2026 09:28:54
ATX aktuell: ATX zum Handelsstart schwächer
Um 09:11 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,51 Prozent auf 6 870,09 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 194,191 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,023 Prozent auf 6 903,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6 905,58 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 850,38 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 907,77 Zählern.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,150 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6 652,73 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 09.06.2026, einen Stand von 6 008,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, stand der ATX bei 4 655,57 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 28,37 Prozent nach oben. Bei 6 910,60 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1,80 Prozent auf 62,10 EUR), OMV (+ 0,86 Prozent auf 70,65 EUR), EVN (+ 0,51 Prozent auf 29,55 EUR), Andritz (+ 0,48 Prozent auf 84,00 EUR) und voestalpine (+ 0,35 Prozent auf 46,40 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Erste Group Bank (-1,54 Prozent auf 121,70 EUR), BAWAG (-1,49 Prozent auf 178,20 EUR), Wienerberger (-1,08 Prozent auf 19,16 EUR), DO (-0,97 Prozent auf 203,50 EUR) und Vienna Insurance (-0,84 Prozent auf 71,10 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 22 381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 48,401 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der ATX-Titel
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,60 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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