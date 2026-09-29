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Index-Performance im Fokus 29.09.2026 09:28:52

ATX aktuell: ATX zum Start des Dienstagshandels in Grün

ATX aktuell: ATX zum Start des Dienstagshandels in Grün

Der ATX hält am Dienstagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent höher bei 7 017,91 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 196,480 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,008 Prozent schwächer bei 7 011,54 Punkten, nach 7 012,13 Punkten am Vortag.

Bei 7 030,56 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 002,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 6 786,58 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 6 351,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, notierte der ATX bei 4 646,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 31,13 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,54 Prozent auf 205,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,97 Prozent auf 31,35 EUR), Vienna Insurance (+ 0,74 Prozent auf 67,90 EUR), Palfinger (+ 0,50 Prozent auf 30,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,33 Prozent auf 18,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil STRABAG SE (-1,32 Prozent auf 104,80 EUR), OMV (-0,82 Prozent auf 72,45 EUR), voestalpine (-0,69 Prozent auf 45,92 EUR), BAWAG (-0,27 Prozent auf 184,10 EUR) und EVN (-0,18 Prozent auf 28,40 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 16 599 Aktien gehandelt. Mit 47,818 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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