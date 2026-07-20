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20.07.2026 09:29:08
ATX aktuell: ATX zum Start im Minus
Am Montag verbucht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,35 Prozent auf 6 342,64 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 177,679 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 6 364,62 Punkte an der Kurstafel, nach 6 364,91 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 6 338,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 373,52 Punkten.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 6 527,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5 866,33 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 485,47 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 18,52 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6 599,69 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Verbund (+ 1,37 Prozent auf 59,40 EUR), EVN (+ 1,19 Prozent auf 29,75 EUR), OMV (+ 0,73 Prozent auf 62,05 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,32 Prozent auf 31,15 EUR) und STRABAG SE (+ 0,12 Prozent auf 85,60 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Lenzing (-2,73 Prozent auf 24,90 EUR), AT S (AT&S) (-2,72 Prozent auf 157,60 EUR), voestalpine (-1,47 Prozent auf 44,14 EUR), Vienna Insurance (-1,39 Prozent auf 63,80 EUR) und Raiffeisen (-1,23 Prozent auf 52,40 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39 118 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 43,385 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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