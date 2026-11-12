ATX aktuell: Das macht der ATX mittags

Heute zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Am Donnerstag legt der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,25 Prozent auf 6 755,51 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 193,234 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,022 Prozent tiefer bei 6 737,36 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 738,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 6 689,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 765,46 Punkten erreichte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 4,98 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Stand von 6 609,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6 710,19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der ATX auf 4 931,68 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 26,23 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7 043,27 Punkte. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,80 Prozent auf 131,00 EUR), Lenzing (+ 2,65 Prozent auf 11,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,91 Prozent auf 74,80 EUR), PORR (+ 1,80 Prozent auf 33,85 EUR) und voestalpine (+ 1,62 Prozent auf 39,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Wienerberger (-1,74 Prozent auf 16,90 EUR), STRABAG SE (-1,63 Prozent auf 108,40 EUR), Raiffeisen (-0,93 Prozent auf 63,60 EUR), Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 32,00 EUR) und Erste Group Bank (-0,25 Prozent auf 117,70 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 288 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45,721 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at