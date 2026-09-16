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16.09.2026 12:26:53
ATX aktuell: So entwickelt sich der ATX am Mittwochmittag
Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,02 Prozent auf 6 747,68 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 191,148 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,068 Prozent höher bei 6 751,09 Punkten, nach 6 746,53 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 6 747,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 814,10 Punkten.
ATX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 6 733,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der ATX einen Wert von 6 445,04 Punkten auf. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 4 577,95 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 26,08 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 914,35 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,09 Prozent auf 156,40 EUR), EVN (+ 1,93 Prozent auf 29,00 EUR), Verbund (+ 1,42 Prozent auf 60,85 EUR), Raiffeisen (+ 1,20 Prozent auf 63,45 EUR) und PORR (+ 1,10 Prozent auf 36,65 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Erste Group Bank (-1,01 Prozent auf 117,30 EUR), BAWAG (-0,73 Prozent auf 175,60 EUR), Lenzing (-0,71 Prozent auf 20,90 EUR), Vienna Insurance (-0,57 Prozent auf 70,00 EUR) und DO (-0,51 Prozent auf 193,80 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 102 793 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 46,575 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,84 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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