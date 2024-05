ATX aktuell: So steht der ATX am Mittag

Der ATX verzeichnet am Donnerstag Kursgewinne.

Um 12:08 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,38 Prozent fester bei 3 573,91 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 114,926 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,024 Prozent stärker bei 3 561,28 Punkten, nach 3 560,42 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 576,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 553,05 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,679 Prozent. Vor einem Monat, am 02.04.2024, wurde der ATX auf 3 537,13 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, wies der ATX einen Wert von 3 440,78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 185,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 4,74 Prozent aufwärts. Bei 3 598,65 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 3,29 Prozent auf 31,35 EUR), BAWAG (+ 1,78 Prozent auf 57,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,55 Prozent auf 44,55 EUR), Verbund (+ 1,33 Prozent auf 72,55 EUR) und IMMOFINANZ (+ 1,08 Prozent auf 23,50 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-6,13 Prozent auf 42,90 EUR), AT S (AT&S) (-3,16 Prozent auf 20,20 EUR), OMV (-1,70 Prozent auf 43,92 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,53 Prozent auf 111,60 EUR) und Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 29,85 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 257 373 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 24,875 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,20 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

