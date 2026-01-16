ATX-Handel aktuell: Anleger lassen ATX zum Start steigen

Um 09:12 Uhr gewinnt der ATX im Wiener Börse-Handel 0,01 Prozent auf 5 471,57 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 158,346 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 5 470,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5 471,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 462,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 473,26 Zählern.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 1,26 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 16.12.2025, einen Wert von 5 173,28 Punkten auf. Der ATX stand vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 4 675,21 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 16.01.2025, mit 3 725,56 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 473,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 343,46 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit BAWAG (+ 1,79 Prozent auf 136,50 EUR), STRABAG SE (+ 0,72 Prozent auf 83,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,70 Prozent auf 36,00 EUR), Verbund (+ 0,56 Prozent auf 63,35 EUR) und Andritz (+ 0,49 Prozent auf 72,00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Schoeller-Bleckmann (-2,52 Prozent auf 32,90 EUR), Wienerberger (-1,57 Prozent auf 28,92 EUR), Lenzing (-0,97 Prozent auf 25,65 EUR), Erste Group Bank (-0,66 Prozent auf 104,60 EUR) und EVN (-0,53 Prozent auf 28,05 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 23 292 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,506 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,03 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at