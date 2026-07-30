ATX-Handel aktuell: ATX am Donnerstagmittag im Plus

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,04 Prozent auf 6 366,44 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 177,919 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,003 Prozent auf 6 300,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6 300,88 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 384,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 265,70 Punkten lag.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 1,41 Prozent zurück. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 30.06.2026, den Wert von 6 464,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, notierte der ATX bei 5 794,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 582,90 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,96 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Andritz (+ 8,49 Prozent auf 80,50 EUR), Lenzing (+ 7,06 Prozent auf 23,50 EUR), Wienerberger (+ 3,46 Prozent auf 21,52 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,85 Prozent auf 122,60 EUR) und BAWAG (+ 2,08 Prozent auf 171,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil voestalpine (-2,32 Prozent auf 43,88 EUR), Verbund (-0,85 Prozent auf 58,40 EUR), Erste Group Bank (-0,62 Prozent auf 112,60 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,34 Prozent auf 28,95 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 123 266 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,239 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at