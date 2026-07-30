Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX-Marktbericht
|
30.07.2026 12:26:27
ATX-Handel aktuell: ATX am Donnerstagmittag im Plus
Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,04 Prozent auf 6 366,44 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 177,919 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,003 Prozent auf 6 300,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6 300,88 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 384,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 265,70 Punkten lag.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 1,41 Prozent zurück. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 30.06.2026, den Wert von 6 464,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, notierte der ATX bei 5 794,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 582,90 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,96 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Andritz (+ 8,49 Prozent auf 80,50 EUR), Lenzing (+ 7,06 Prozent auf 23,50 EUR), Wienerberger (+ 3,46 Prozent auf 21,52 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,85 Prozent auf 122,60 EUR) und BAWAG (+ 2,08 Prozent auf 171,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil voestalpine (-2,32 Prozent auf 43,88 EUR), Verbund (-0,85 Prozent auf 58,40 EUR), Erste Group Bank (-0,62 Prozent auf 112,60 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,34 Prozent auf 28,95 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 123 266 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,239 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in Wien: So performt der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
30.07.26
|Zuversicht in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Mittag steigen (finanzen.at)
|
30.07.26
|ATX-Handel aktuell: ATX am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.07.26
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start in Grün (finanzen.at)
|
30.07.26