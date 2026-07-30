Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Marktbericht 30.07.2026 12:26:27

ATX-Handel aktuell: ATX am Donnerstagmittag im Plus

ATX-Handel aktuell: ATX am Donnerstagmittag im Plus

Der ATX entwickelt sich am Donnerstag positiv.

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,04 Prozent auf 6 366,44 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 177,919 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,003 Prozent auf 6 300,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6 300,88 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 384,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 265,70 Punkten lag.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 1,41 Prozent zurück. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 30.06.2026, den Wert von 6 464,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, notierte der ATX bei 5 794,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 582,90 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,96 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Andritz (+ 8,49 Prozent auf 80,50 EUR), Lenzing (+ 7,06 Prozent auf 23,50 EUR), Wienerberger (+ 3,46 Prozent auf 21,52 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,85 Prozent auf 122,60 EUR) und BAWAG (+ 2,08 Prozent auf 171,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil voestalpine (-2,32 Prozent auf 43,88 EUR), Verbund (-0,85 Prozent auf 58,40 EUR), Erste Group Bank (-0,62 Prozent auf 112,60 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,34 Prozent auf 28,95 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 123 266 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,239 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wienerberger AG

mehr Nachrichten