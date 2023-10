ATX-Handel aktuell: ATX am Mittag in der Verlustzone

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,67 Prozent tiefer bei 3 144,98 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 108,442 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,004 Prozent tiefer bei 3 166,14 Punkten, nach 3 166,27 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 140,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 170,28 Einheiten.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 0,812 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 145,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 166,35 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor einem Jahr, am 13.10.2022, einen Stand von 2 743,09 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,466 Prozent. Bei 3 560,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 016,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Verbund (+ 0,79 Prozent auf 82,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,39 Prozent auf 52,00 EUR), Telekom Austria (+ 0,30 Prozent auf 6,69 EUR), OMV (+ 0,16 Prozent auf 44,17 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,25 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Lenzing (-2,23 Prozent auf 37,20 EUR), Raiffeisen (-1,82 Prozent auf 13,47 EUR), Wienerberger (-1,76 Prozent auf 23,48 EUR), IMMOFINANZ (-1,62 Prozent auf 18,26 EUR) und BAWAG (-1,49 Prozent auf 45,02 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX ist die Telekom Austria-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 91 792 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 28,401 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,12 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

