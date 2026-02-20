ATX-Handel aktuell: ATX am Mittag schwächer

Am fünften Tag der Woche legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der ATX gibt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,03 Prozent auf 5 786,87 Punkte nach. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 168,204 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 5 787,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5 788,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 817,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 771,82 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,93 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 20.01.2026, einen Stand von 5 370,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der ATX auf 4 819,93 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 027,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,13 Prozent nach oben. Bei 5 835,02 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 1,55 Prozent auf 26,20 EUR), STRABAG SE (+ 1,55 Prozent auf 91,80 EUR), PORR (+ 1,13 Prozent auf 40,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,10 Prozent auf 16,54 EUR) und BAWAG (+ 0,75 Prozent auf 135,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-2,85 Prozent auf 49,45 EUR), DO (-2,07 Prozent auf 212,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,65 Prozent auf 35,85 EUR), Lenzing (-0,78 Prozent auf 25,35 EUR) und OMV (-0,72 Prozent auf 55,45 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 180 363 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41,787 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,31 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

