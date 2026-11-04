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Index im Fokus 04.11.2026 15:58:45

ATX-Handel aktuell: ATX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone

ATX-Handel aktuell: ATX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone

Der ATX entwickelt sich derzeit positiv.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr 2,76 Prozent auf 6 572,40 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 186,074 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 6 396,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6 396,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 396,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 633,24 Zähler.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 2,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der ATX mit 6 718,25 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Stand von 6 657,01 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Wert von 4 794,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 22,81 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Erste Group Bank (+ 5,78 Prozent auf 113,40 EUR), Raiffeisen (+ 5,74 Prozent auf 59,85 EUR), DO (+ 4,36 Prozent auf 215,50 EUR), Lenzing (+ 4,35 Prozent auf 11,52 EUR) und Wienerberger (+ 4,29 Prozent auf 17,75 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-1,30 Prozent auf 136,20 EUR), OMV (-0,96 Prozent auf 72,20 EUR), Verbund (-0,29 Prozent auf 69,30 EUR), Andritz (+ 0,98 Prozent auf 82,20 EUR) und Palfinger (+ 1,10 Prozent auf 27,60 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 310 388 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 42,302 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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