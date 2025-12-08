ATX-Handel aktuell: ATX-Anleger greifen mittags zu

Der ATX kommt am Montag nicht vom Fleck.

Am Montag klettert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,04 Prozent auf 5 083,79 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 149,090 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,013 Prozent auf 5 081,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 081,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 5 092,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 069,29 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der ATX bei 4 754,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, stand der ATX noch bei 4 646,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 583,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 39,02 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 124,42 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 3,46 Prozent auf 197,20 EUR), Vienna Insurance (+ 2,13 Prozent auf 52,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,36 Prozent auf 14,96 EUR), STRABAG SE (+ 1,02 Prozent auf 79,30 EUR) und EVN (+ 0,92 Prozent auf 27,35 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Lenzing (-2,71 Prozent auf 23,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,08 Prozent auf 28,30 EUR), AT S (AT&S) (-1,88 Prozent auf 31,40 EUR), CA Immobilien (-1,43 Prozent auf 23,48 EUR) und Verbund (-1,09 Prozent auf 63,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 85 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,185 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die CPI Europe-Aktie verzeichnet mit 6,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,11 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

