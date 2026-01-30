Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
30.01.2026 12:27:05
ATX-Handel aktuell: ATX auf grünem Terrain
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,57 Prozent höher bei 5 610,10 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 163,996 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,061 Prozent auf 5 581,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5 578,55 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 617,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 581,96 Zählern.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,67 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 30.12.2025, den Wert von 5 326,33 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.10.2025, den Wert von 4 747,67 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bei 3 852,11 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,83 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 665,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell PORR (+ 2,19 Prozent auf 35,05 EUR), BAWAG (+ 1,31 Prozent auf 139,30 EUR), Erste Group Bank (+ 1,21 Prozent auf 109,10 EUR), STRABAG SE (+ 1,14 Prozent auf 88,50 EUR) und Raiffeisen (+ 0,76 Prozent auf 42,70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Lenzing (-1,34 Prozent auf 25,75 EUR), DO (-1,31 Prozent auf 195,80 EUR), CPI Europe (-0,88 Prozent auf 15,84 EUR), Österreichische Post (-0,60 Prozent auf 33,10 EUR) und OMV (-0,56 Prozent auf 49,82 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 106 702 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,719 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,24 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,67 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Analysen zu Raiffeisen
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|15.12.25
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|04.11.25
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|29.06.23
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|07.12.22
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|BAWAG
|137,40
|-0,07%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,55
|-2,69%
|DO & CO
|197,20
|-0,60%
|Erste Group Bank AG
|109,50
|1,58%
|Lenzing AG
|25,50
|-2,30%
|OMV AG
|50,05
|-0,10%
|Österreichische Post AG
|32,95
|-1,05%
|PORR AG
|34,85
|1,60%
|Raiffeisen
|42,68
|0,71%
|STRABAG SE
|87,50
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 604,90
|0,47%
