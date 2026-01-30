Raiffeisen Aktie

Marktbericht 30.01.2026 12:27:05

ATX-Handel aktuell: ATX auf grünem Terrain

So bewegt sich der ATX am Freitagmittag.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,57 Prozent höher bei 5 610,10 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 163,996 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,061 Prozent auf 5 581,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5 578,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 617,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 581,96 Zählern.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,67 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 30.12.2025, den Wert von 5 326,33 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.10.2025, den Wert von 4 747,67 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bei 3 852,11 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,83 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 665,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell PORR (+ 2,19 Prozent auf 35,05 EUR), BAWAG (+ 1,31 Prozent auf 139,30 EUR), Erste Group Bank (+ 1,21 Prozent auf 109,10 EUR), STRABAG SE (+ 1,14 Prozent auf 88,50 EUR) und Raiffeisen (+ 0,76 Prozent auf 42,70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Lenzing (-1,34 Prozent auf 25,75 EUR), DO (-1,31 Prozent auf 195,80 EUR), CPI Europe (-0,88 Prozent auf 15,84 EUR), Österreichische Post (-0,60 Prozent auf 33,10 EUR) und OMV (-0,56 Prozent auf 49,82 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 106 702 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,719 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,24 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,67 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu DO & CO

Analysen zu Raiffeisen

26.01.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
23.01.26 Raiffeisen Barclays Capital
15.12.25 Raiffeisen Erste Group Bank
04.11.25 Raiffeisen Barclays Capital
31.10.25 Raiffeisen Reduce Baader Bank
Aktien in diesem Artikel

BAWAG 137,40 -0,07% BAWAG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,55 -2,69% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 197,20 -0,60% DO & CO
Erste Group Bank AG 109,50 1,58% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 25,50 -2,30% Lenzing AG
OMV AG 50,05 -0,10% OMV AG
Österreichische Post AG 32,95 -1,05% Österreichische Post AG
PORR AG 34,85 1,60% PORR AG
Raiffeisen 42,68 0,71% Raiffeisen
STRABAG SE 87,50 0,00% STRABAG SE

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 604,90 0,47%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:42 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04:21 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

