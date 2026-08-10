ATX-Handel aktuell: ATX beginnt Montagshandel im Plus

Am Morgen geht es für den ATX erneut nach oben.

Am Montag klettert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,05 Prozent auf 6 655,98 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 186,025 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent fester bei 6 653,18 Punkten in den Montagshandel, nach 6 652,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 670,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 652,73 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, stand der ATX bei 6 484,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 883,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der ATX auf 4 720,83 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 24,37 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.

ATX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,76 Prozent auf 149,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,78 Prozent auf 18,32 EUR), OMV (+ 0,72 Prozent auf 63,25 EUR), PORR (+ 0,65 Prozent auf 38,65 EUR) und CA Immobilien (+ 0,62 Prozent auf 24,40 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen BAWAG (-0,82 Prozent auf 181,40 EUR), voestalpine (-0,65 Prozent auf 45,84 EUR), Erste Group Bank (-0,50 Prozent auf 119,40 EUR), DO (-0,49 Prozent auf 204,00 EUR) und Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 30,70 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46,614 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. Mit 7,26 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at