ATX-Handel aktuell: ATX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag geht es im ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,16 Prozent auf 6 766,11 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 190,502 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6 755,61 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 755,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 6 741,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 766,11 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 0,299 Prozent nach. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Wert von 6 582,76 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 6 096,17 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 03.09.2025, einen Stand von 4 596,57 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 26,43 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 845,42 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 1,35 Prozent auf 45,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,22 Prozent auf 18,20 EUR), Vienna Insurance (+ 1,12 Prozent auf 72,40 EUR), CA Immobilien (+ 0,87 Prozent auf 23,30 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,74 Prozent auf 122,70 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil EVN (-1,56 Prozent auf 28,45 EUR), Raiffeisen (-0,70 Prozent auf 63,80 EUR), Österreichische Post (-0,64 Prozent auf 31,10 EUR), OMV (-0,57 Prozent auf 69,75 EUR) und PORR (-0,56 Prozent auf 35,60 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 16 874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,702 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,56 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at