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ATX im Blick 30.06.2026 12:26:57

ATX-Handel aktuell: ATX-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu

ATX-Handel aktuell: ATX-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu

Der ATX verbucht derzeit Zuwächse.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,30 Prozent stärker bei 6 434,63 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 178,317 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent höher bei 6 352,57 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 351,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 350,55 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 440,42 Zählern.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 6 148,87 Punkten auf. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der ATX auf 5 293,88 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der ATX einen Wert von 4 430,29 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,25 Prozent auf 204,00 EUR), STRABAG SE (+ 1,81 Prozent auf 89,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,49 Prozent auf 17,70 EUR), Erste Group Bank (+ 1,39 Prozent auf 116,50 EUR) und Raiffeisen (+ 1,37 Prozent auf 55,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen DO (-0,91 Prozent auf 218,50 EUR), CA Immobilien (-0,86 Prozent auf 23,10 EUR), EVN (-0,69 Prozent auf 28,95 EUR), Verbund (+ 0,09 Prozent auf 55,70 EUR) und Wienerberger (+ 0,18 Prozent auf 22,60 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 87 110 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,939 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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