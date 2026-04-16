DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
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16.04.2026 15:58:58
ATX-Handel aktuell: ATX-Börsianer greifen am Donnerstagnachmittag zu
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,27 Prozent höher bei 5 898,00 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 169,740 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 5 882,17 Punkten, nach 5 882,17 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 914,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 881,09 Einheiten.
ATX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,77 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 16.03.2026, einen Stand von 5 298,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, wies der ATX einen Wert von 5 470,33 Punkten auf. Der ATX lag vor einem Jahr, am 16.04.2025, bei 3 918,10 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,21 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 921,67 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,95 Prozent auf 74,20 EUR), Lenzing (+ 1,24 Prozent auf 24,55 EUR), Wienerberger (+ 1,21 Prozent auf 25,08 EUR), Verbund (+ 1,18 Prozent auf 64,25 EUR) und CA Immobilien (+ 1,14 Prozent auf 26,65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen DO (-1,32 Prozent auf 179,80 EUR), Raiffeisen (-1,13 Prozent auf 45,60 EUR), Vienna Insurance (-1,04 Prozent auf 66,70 EUR), Palfinger (-0,55 Prozent auf 36,45 EUR) und Erste Group Bank (-0,38 Prozent auf 105,90 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 223 726 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,249 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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