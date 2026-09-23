Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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ATX-Performance 23.09.2026 15:58:58

ATX-Handel aktuell: ATX fällt am Mittwochnachmittag zurück

ATX-Handel aktuell: ATX fällt am Mittwochnachmittag zurück

Aktueller Marktbericht zum ATX.

Am Mittwoch notiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent tiefer bei 6 910,20 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 195,110 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,012 Prozent stärker bei 6 921,19 Punkten, nach 6 920,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 901,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 018,45 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6 631,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 545,85 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Wert von 4 641,44 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 29,12 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 018,45 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 2,69 Prozent auf 65,00 EUR), Erste Group Bank (+ 0,99 Prozent auf 122,00 EUR), Verbund (+ 0,89 Prozent auf 62,65 EUR), OMV (+ 0,28 Prozent auf 70,85 EUR) und voestalpine (+ 0,00 Prozent auf 45,52 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil PORR (-7,82 Prozent auf 32,40 EUR), AT S (AT&S) (-3,54 Prozent auf 199,20 EUR), Wienerberger (-2,76 Prozent auf 17,61 EUR), STRABAG SE (-1,86 Prozent auf 105,40 EUR) und DO (-1,78 Prozent auf 187,20 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die PORR-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 253 281 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 197,00 -3,90% AT & S (AT&S)
DO & CO 187,40 0,00% DO & CO
Erste Group Bank AG 122,10 0,25% Erste Group Bank AG
OMV AG 72,15 1,26% OMV AG
Österreichische Post AG 31,45 1,94% Österreichische Post AG
PORR AG 32,55 0,46% PORR AG
Raiffeisen 63,95 -0,47% Raiffeisen
STRABAG SE 106,20 0,76% STRABAG SE
Verbund AG 62,60 -0,08% Verbund AG
voestalpine AG 46,52 2,42% voestalpine AG
Wienerberger AG 17,38 -1,53% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 937,53 0,42%

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