Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX-Performance
|
23.09.2026 15:58:58
ATX-Handel aktuell: ATX fällt am Mittwochnachmittag zurück
Am Mittwoch notiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent tiefer bei 6 910,20 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 195,110 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,012 Prozent stärker bei 6 921,19 Punkten, nach 6 920,37 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 901,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 018,45 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6 631,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 545,85 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Wert von 4 641,44 Punkten auf.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 29,12 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 018,45 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 2,69 Prozent auf 65,00 EUR), Erste Group Bank (+ 0,99 Prozent auf 122,00 EUR), Verbund (+ 0,89 Prozent auf 62,65 EUR), OMV (+ 0,28 Prozent auf 70,85 EUR) und voestalpine (+ 0,00 Prozent auf 45,52 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil PORR (-7,82 Prozent auf 32,40 EUR), AT S (AT&S) (-3,54 Prozent auf 199,20 EUR), Wienerberger (-2,76 Prozent auf 17,61 EUR), STRABAG SE (-1,86 Prozent auf 105,40 EUR) und DO (-1,78 Prozent auf 187,20 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die PORR-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 253 281 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
12:26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:31
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
23.09.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.09.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
23.09.26
|ATX-Handel aktuell: ATX fällt am Mittwochnachmittag zurück (finanzen.at)
|
23.09.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
23.09.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|197,00
|-3,90%
|DO & CO
|187,40
|0,00%
|Erste Group Bank AG
|122,10
|0,25%
|OMV AG
|72,15
|1,26%
|Österreichische Post AG
|31,45
|1,94%
|PORR AG
|32,55
|0,46%
|Raiffeisen
|63,95
|-0,47%
|STRABAG SE
|106,20
|0,76%
|Verbund AG
|62,60
|-0,08%
|voestalpine AG
|46,52
|2,42%
|Wienerberger AG
|17,38
|-1,53%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 937,53
|0,42%