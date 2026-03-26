ATX-Handel aktuell: ATX fällt letztendlich zurück

Der ATX verlor im Wiener Börse-Handel letztendlich 0,70 Prozent auf 5 366,90 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 153,573 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,030 Prozent auf 5 402,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 404,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 333,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 402,99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 3,54 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wurde der ATX mit 5 763,61 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 5 247,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 278,54 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,283 Prozent aufwärts. Bei 5 856,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit OMV (+ 2,48 Prozent auf 62,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,88 Prozent auf 35,30 EUR), Verbund (+ 0,70) Prozent auf 64,80 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 27,40 EUR) und Andritz (-0,16 Prozent auf 63,30 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-4,69 Prozent auf 52,80 EUR), DO (-2,91 Prozent auf 166,80 EUR), Palfinger (-2,87 Prozent auf 33,85 EUR), BAWAG (-2,29 Prozent auf 128,00 EUR) und Raiffeisen (-2,09 Prozent auf 37,44 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 451 101 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,568 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,66 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at