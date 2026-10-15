ATX-Handel aktuell: ATX fällt zum Handelsstart

Der ATX gibt am Donnerstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Donnerstag verbucht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 1,43 Prozent auf 6 524,52 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 188,843 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,033 Prozent leichter bei 6 616,92 Punkten, nach 6 619,12 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 616,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 482,98 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,315 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 746,53 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 6 471,55 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 4 675,42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,91 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7 043,27 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 2,25 Prozent auf 15,92 EUR), CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR), EVN (+ 0,84 Prozent auf 29,90 EUR), Lenzing (+ 0,72 Prozent auf 11,20 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,71 Prozent auf 17,02 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-10,55 Prozent auf 179,80 EUR), Palfinger (-2,62 Prozent auf 26,00 EUR), Raiffeisen (-2,39 Prozent auf 55,15 EUR), Andritz (-1,82 Prozent auf 80,70 EUR) und STRABAG SE (-1,55 Prozent auf 101,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 50 608 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 43,118 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at