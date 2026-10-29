Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|ATX-Performance im Fokus
|
29.10.2026 12:26:58
ATX-Handel aktuell: ATX klettert
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,49 Prozent stärker bei 6 471,00 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 185,356 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 439,45 Zählern und damit 0,002 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 439,59 Punkte).
Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 486,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 391,64 Punkten lag.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 3,19 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 934,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der ATX mit 6 300,88 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 674,39 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 20,91 Prozent zu Buche. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell DO (+ 2,60 Prozent auf 205,00 EUR), Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR), Palfinger (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), OMV (+ 1,44 Prozent auf 73,80 EUR) und voestalpine (+ 0,72 Prozent auf 41,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,31 Prozent auf 64,30 EUR), PORR (-0,16 Prozent auf 31,60 EUR), Vienna Insurance (-0,14 Prozent auf 70,70 EUR) und Raiffeisen (-0,09 Prozent auf 56,90 EUR) unter Druck.
Die teuersten ATX-Konzerne
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 125 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,758 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
|
10:03
|ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse Wien in Grün: ATX am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
29.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX klettert (finanzen.at)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel: ATX zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Wien: Anleger lassen ATX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Börse Wien: Das macht der ATX mittags (finanzen.at)
|
28.10.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gewinne in Wien: ATX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
Analysen zu CA Immobilien
|28.10.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|18.07.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.01.22
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.06.21
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|CA Immobilien Hold
|Erste Group Bank
|28.10.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|CA Immobilien
|20,80
|0,00%
|DO & CO
|208,50
|0,97%
|Erste Group Bank AG
|108,40
|0,93%
|Lenzing AG
|10,80
|-2,53%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|64,20
|-0,93%
|OMV AG
|76,15
|3,04%
|Österreichische Post AG
|31,40
|0,16%
|Palfinger AG
|27,65
|-1,25%
|PORR AG
|31,45
|-1,72%
|Raiffeisen
|56,10
|-1,75%
|Vienna Insurance
|70,20
|0,00%
|voestalpine AG
|41,30
|-2,69%
|Wienerberger AG
|16,23
|-1,34%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 420,03
|-0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.