Vienna Insurance Aktie

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WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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ATX-Performance im Fokus 29.10.2026 12:26:58

ATX-Handel aktuell: ATX klettert

ATX-Handel aktuell: ATX klettert

Der ATX macht derzeit Gewinne.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,49 Prozent stärker bei 6 471,00 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 185,356 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 439,45 Zählern und damit 0,002 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 439,59 Punkte).

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 486,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 391,64 Punkten lag.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 3,19 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 934,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der ATX mit 6 300,88 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 674,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 20,91 Prozent zu Buche. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell DO (+ 2,60 Prozent auf 205,00 EUR), Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR), Palfinger (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), OMV (+ 1,44 Prozent auf 73,80 EUR) und voestalpine (+ 0,72 Prozent auf 41,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,31 Prozent auf 64,30 EUR), PORR (-0,16 Prozent auf 31,60 EUR), Vienna Insurance (-0,14 Prozent auf 70,70 EUR) und Raiffeisen (-0,09 Prozent auf 56,90 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 125 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,758 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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DO & CO 208,50 0,97% DO & CO
Erste Group Bank AG 108,40 0,93% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 10,80 -2,53% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 64,20 -0,93% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 76,15 3,04% OMV AG
Österreichische Post AG 31,40 0,16% Österreichische Post AG
Palfinger AG 27,65 -1,25% Palfinger AG
PORR AG 31,45 -1,72% PORR AG
Raiffeisen 56,10 -1,75% Raiffeisen
Vienna Insurance 70,20 0,00% Vienna Insurance
voestalpine AG 41,30 -2,69% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,23 -1,34% Wienerberger AG

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