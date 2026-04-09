Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Index-Performance im Blick
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09.04.2026 15:59:08
ATX-Handel aktuell: ATX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag geht es im ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,62 Prozent auf 5 629,70 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 158,966 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent tiefer bei 5 664,70 Punkten in den Handel, nach 5 665,08 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 599,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 665,58 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 3,17 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 308,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der ATX einen Stand von 5 403,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wies der ATX einen Stand von 3 602,14 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,19 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Andritz (+ 4,23 Prozent auf 66,50 EUR), Verbund (+ 1,23 Prozent auf 65,80 EUR), Österreichische Post (+ 1,13 Prozent auf 35,85 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,55 Prozent auf 36,60 EUR) und Palfinger (+ 0,41 Prozent auf 36,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil DO (-4,07 Prozent auf 184,00 EUR), Wienerberger (-2,65 Prozent auf 24,22 EUR), Lenzing (-1,88 Prozent auf 23,55 EUR), Raiffeisen (-1,74 Prozent auf 39,64 EUR) und voestalpine (-1,69 Prozent auf 41,76 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 220 357 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,627 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,95 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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