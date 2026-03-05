ATX-Handel aktuell: ATX letztendlich leichter

Letztendlich tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1,42 Prozent leichter bei 5 437,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 158,753 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,048 Prozent auf 5 518,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5 515,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 419,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 563,49 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 4,58 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, lag der ATX noch bei 5 637,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 081,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 240,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,60 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Punkten.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Österreichische Post (+ 1,48 Prozent auf 34,25 EUR), CPI Europe (+ 1,47 Prozent auf 15,89 EUR), OMV (+ 0,99 Prozent auf 56,20 EUR), PORR (+ 0,52 Prozent auf 39,00 EUR) und Verbund (+ 0,32 Prozent auf 61,85 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Andritz (-5,56 Prozent auf 67,05 EUR), AT S (AT&S) (-4,74 Prozent auf 47,25 EUR), voestalpine (-2,48 Prozent auf 43,30 EUR), STRABAG SE (-2,15 Prozent auf 91,00 EUR) und Wienerberger (-2,06 Prozent auf 25,68 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 528 433 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,263 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5,75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at