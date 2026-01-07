Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Index im Blick
|
07.01.2026 17:59:06
ATX-Handel aktuell: ATX letztendlich schwächer
Schlussendlich schloss der ATX den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 5 410,14 Punkten ab. Die ATX-Mitglieder sind damit 157,933 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,017 Prozent stärker bei 5 416,31 Punkten, nach 5 415,39 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 418,39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 370,81 Zählern.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der ATX auf 5 081,82 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 703,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 648,01 Punkten.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 4,93 Prozent auf 23,40 EUR), voestalpine (+ 3,12 Prozent auf 39,68 EUR), Verbund (+ 2,97 Prozent auf 64,20 EUR), CPI Europe (+ 2,71 Prozent auf 15,94 EUR) und STRABAG SE (+ 2,69 Prozent auf 84,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Raiffeisen (-2,35 Prozent auf 37,40 EUR), OMV (-2,15 Prozent auf 47,40 EUR), Vienna Insurance (-1,61 Prozent auf 67,40 EUR), Wienerberger (-1,53 Prozent auf 29,66 EUR) und BAWAG (-1,13 Prozent auf 131,60 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 521 622 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 40,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
Im ATX hat die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,04 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
08.01.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
07.01.26
|ATX-Handel aktuell: ATX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse Wien: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)