ATX-Handel aktuell: ATX letztendlich schwächer

Schlussendlich schloss der ATX den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 5 410,14 Punkten ab. Die ATX-Mitglieder sind damit 157,933 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,017 Prozent stärker bei 5 416,31 Punkten, nach 5 415,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 418,39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 370,81 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der ATX auf 5 081,82 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 703,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 648,01 Punkten.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 4,93 Prozent auf 23,40 EUR), voestalpine (+ 3,12 Prozent auf 39,68 EUR), Verbund (+ 2,97 Prozent auf 64,20 EUR), CPI Europe (+ 2,71 Prozent auf 15,94 EUR) und STRABAG SE (+ 2,69 Prozent auf 84,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Raiffeisen (-2,35 Prozent auf 37,40 EUR), OMV (-2,15 Prozent auf 47,40 EUR), Vienna Insurance (-1,61 Prozent auf 67,40 EUR), Wienerberger (-1,53 Prozent auf 29,66 EUR) und BAWAG (-1,13 Prozent auf 131,60 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 521 622 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 40,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Im ATX hat die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,04 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at