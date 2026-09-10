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Wiener Börse-Handel im Blick 10.09.2026 12:26:40

ATX-Handel aktuell: ATX liegt im Plus

ATX-Handel aktuell: ATX liegt im Plus

Der ATX zeigt am Donnerstag eine positive Tendenz.

Um 12:08 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,41 Prozent auf 6 887,81 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 194,548 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,028 Prozent auf 6 858,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6 859,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 853,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 894,30 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,409 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der ATX noch bei 6 653,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der ATX einen Stand von 5 968,81 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 629,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 28,70 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 910,60 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 3,40 Prozent auf 72,90 EUR), STRABAG SE (+ 2,80 Prozent auf 102,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,64 Prozent auf 31,10 EUR), PORR (+ 1,64 Prozent auf 37,15 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,06 Prozent auf 171,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Wienerberger (-2,18 Prozent auf 18,42 EUR), Lenzing (-1,10 Prozent auf 22,40 EUR), OMV (-0,49 Prozent auf 70,50 EUR), DO (-0,30 Prozent auf 199,40 EUR) und BAWAG (-0,06 Prozent auf 178,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 162 002 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48,013 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,73 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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