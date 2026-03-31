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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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ATX aktuell 31.03.2026 15:59:01

ATX-Handel aktuell: ATX mit grünem Vorzeichen

ATX-Handel aktuell: ATX mit grünem Vorzeichen

Der ATX verzeichnet am Dienstagnachmittag Kursanstiege.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,31 Prozent stärker bei 5 363,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 153,560 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 5 293,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 293,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 375,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 254,89 Punkten verzeichnete.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der ATX bei 5 701,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wurde der ATX auf 5 326,33 Punkte taxiert. Der ATX verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, den Stand von 4 076,36 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,212 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell PORR (+ 5,99 Prozent auf 36,30 EUR), CA Immobilien (+ 2,94 Prozent auf 24,54 EUR), STRABAG SE (+ 2,63 Prozent auf 86,00 EUR), EVN (+ 2,31 Prozent auf 28,75 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,19 Prozent auf 93,45 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Lenzing (-1,65 Prozent auf 23,80 EUR), AT S (AT&S) (-0,78 Prozent auf 51,00 EUR), OMV (+ 0,00 Prozent auf 62,70 EUR), Andritz (+ 0,08 Prozent auf 60,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,28 Prozent auf 36,15 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 142 627 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,403 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,82 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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