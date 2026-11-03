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03.11.2026 15:58:51
ATX-Handel aktuell: ATX mit grünem Vorzeichen
Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,41 Prozent stärker bei 6 456,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185,697 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,032 Prozent auf 6 428,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6 430,27 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 486,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 369,41 Punkten verzeichnete.
ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der ATX bei 6 718,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6 582,76 Punkten auf. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 03.11.2025, mit 4 841,05 Punkten bewertet.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,64 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,58 Prozent auf 139,20 EUR), PORR (+ 1,56 Prozent auf 32,45 EUR), Andritz (+ 1,48 Prozent auf 82,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,33 Prozent auf 57,15 EUR) und EVN (+ 1,17 Prozent auf 30,20 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen DO (-2,35 Prozent auf 207,50 EUR), UNIQA Insurance (-0,78 Prozent auf 17,72 EUR), OMV (-0,74 Prozent auf 73,30 EUR), CA Immobilien (-0,70 Prozent auf 21,15 EUR) und voestalpine (-0,57 Prozent auf 42,08 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 205 115 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,50 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|81,60
|0,25%
|AT & S (AT&S)
|133,20
|-3,48%
|CA Immobilien
|21,45
|1,66%
|DO & CO
|213,50
|3,39%
|Erste Group Bank AG
|112,20
|4,66%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,40
|1,33%
|OMV AG
|72,20
|-0,96%
|Österreichische Post AG
|32,15
|1,26%
|PORR AG
|32,25
|1,26%
|Raiffeisen
|59,90
|5,83%
|UNIQA Insurance AG
|18,20
|3,41%
|voestalpine AG
|42,14
|1,49%
|Wienerberger AG
|17,72
|4,11%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 543,11
|2,30%
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