ATX-Handel aktuell: ATX mit grünem Vorzeichen

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,41 Prozent stärker bei 6 456,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185,697 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,032 Prozent auf 6 428,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6 430,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 486,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 369,41 Punkten verzeichnete.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der ATX bei 6 718,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6 582,76 Punkten auf. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 03.11.2025, mit 4 841,05 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,64 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,58 Prozent auf 139,20 EUR), PORR (+ 1,56 Prozent auf 32,45 EUR), Andritz (+ 1,48 Prozent auf 82,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,33 Prozent auf 57,15 EUR) und EVN (+ 1,17 Prozent auf 30,20 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen DO (-2,35 Prozent auf 207,50 EUR), UNIQA Insurance (-0,78 Prozent auf 17,72 EUR), OMV (-0,74 Prozent auf 73,30 EUR), CA Immobilien (-0,70 Prozent auf 21,15 EUR) und voestalpine (-0,57 Prozent auf 42,08 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 205 115 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,50 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at