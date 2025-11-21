ATX-Handel aktuell: ATX nachmittags mit Abgaben

Am Freitag fällt der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,62 Prozent auf 4 790,24 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 141,634 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,151 Prozent auf 4 812,63 Punkte an der Kurstafel, nach 4 819,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 812,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 741,26 Zählern.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, stand der ATX noch bei 4 626,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 810,85 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.11.2024, den Wert von 3 524,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 31,00 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 3,17 Prozent auf 27,32 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,76 Prozent auf 13,86 EUR), Raiffeisen (+ 1,65 Prozent auf 33,22 EUR), Lenzing (+ 1,39 Prozent auf 21,90 EUR) und CA Immobilien (+ 0,52 Prozent auf 23,06 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen PORR (-2,50 Prozent auf 27,30 EUR), voestalpine (-2,29 Prozent auf 34,12 EUR), EVN (-2,08 Prozent auf 25,95 EUR), Andritz (-1,93 Prozent auf 61,05 EUR) und OMV (-1,43 Prozent auf 48,10 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 394 333 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 35,088 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,50 erwartet. Mit 9,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

