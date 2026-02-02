ATX
ATX-Handel aktuell: ATX notiert am Mittag im Minus
Um 12:10 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,12 Prozent auf 5 597,99 Punkte an der ATX-Kurstafel. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 163,769 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,011 Prozent tiefer bei 5 604,26 Punkten, nach 5 604,90 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 525,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 606,43 Einheiten.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Der ATX erreichte vor einem Monat, am 02.01.2026, einen Stand von 5 351,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 4 808,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 3 864,38 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,60 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 665,77 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 8,79 Prozent auf 41,45 EUR), STRABAG SE (+ 1,49 Prozent auf 88,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,41 Prozent auf 15,86 EUR), Wienerberger (+ 1,22 Prozent auf 28,24 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,06 Prozent auf 67,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-3,14 Prozent auf 24,70 EUR), Verbund (-1,45 Prozent auf 61,05 EUR), OMV (-1,30 Prozent auf 49,40 EUR), Erste Group Bank (-1,19 Prozent auf 108,20 EUR) und EVN (-1,05 Prozent auf 28,15 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 195 190 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,525 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick
Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
