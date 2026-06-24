Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 24.06.2026 15:59:00

ATX-Handel aktuell: ATX notiert am Mittwochnachmittag im Minus

ATX-Handel aktuell: ATX notiert am Mittwochnachmittag im Minus

ATX-Handel am Mittwoch.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,98 Prozent schwächer bei 6 416,46 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 182,310 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 6 546,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6 545,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 415,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 548,81 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 1,69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, mit 5 982,75 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der ATX auf 5 268,58 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der ATX mit 4 365,51 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 19,89 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 599,69 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 1,53 Prozent auf 23,30 EUR), DO (+ 0,23 Prozent auf 217,50 EUR), Wienerberger (+ 0,17 Prozent auf 23,38 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,15 EUR) und UNIQA Insurance (-0,46 Prozent auf 17,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil voestalpine (-4,31 Prozent auf 42,64 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,75 Prozent auf 29,50 EUR), Vienna Insurance (-3,57 Prozent auf 64,80 EUR), Raiffeisen (-3,27 Prozent auf 53,25 EUR) und Andritz (-3,16 Prozent auf 76,70 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 127 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,249 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vienna Insurance

mehr Nachrichten

Analysen zu Vienna Insurance

mehr Analysen
17.12.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
09.12.25 Vienna Insurance buy UBS AG
15.09.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
24.03.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
28.06.24 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 78,30 -0,13% Andritz AG
CA Immobilien 23,35 0,86% CA Immobilien
DO & CO 224,00 1,59% DO & CO
Erste Group Bank AG 117,50 2,09% Erste Group Bank AG
OMV AG 54,95 0,37% OMV AG
Österreichische Post AG 31,70 2,09% Österreichische Post AG
Raiffeisen 55,15 1,19% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 29,50 -1,01% Schoeller-Bleckmann
UNIQA Insurance AG 17,76 2,07% UNIQA Insurance AG
Vienna Insurance 65,10 1,09% Vienna Insurance
voestalpine AG 43,18 -0,28% voestalpine AG
Wienerberger AG 24,02 1,44% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 488,55 0,40%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen