Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Index im Fokus
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24.06.2026 15:59:00
ATX-Handel aktuell: ATX notiert am Mittwochnachmittag im Minus
Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,98 Prozent schwächer bei 6 416,46 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 182,310 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 6 546,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6 545,85 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 415,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 548,81 Punkten.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 1,69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, mit 5 982,75 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der ATX auf 5 268,58 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der ATX mit 4 365,51 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 19,89 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 599,69 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 1,53 Prozent auf 23,30 EUR), DO (+ 0,23 Prozent auf 217,50 EUR), Wienerberger (+ 0,17 Prozent auf 23,38 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,15 EUR) und UNIQA Insurance (-0,46 Prozent auf 17,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil voestalpine (-4,31 Prozent auf 42,64 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,75 Prozent auf 29,50 EUR), Vienna Insurance (-3,57 Prozent auf 64,80 EUR), Raiffeisen (-3,27 Prozent auf 53,25 EUR) und Andritz (-3,16 Prozent auf 76,70 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 127 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,249 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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