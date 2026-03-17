ATX-Handel aktuell: ATX notiert zum Handelsstart um die Nulllinie

Am Dienstag tendiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,00 Prozent stärker bei 5 298,64 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 155,164 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 5 299,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 298,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 5 297,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 312,20 Zähler.

ATX auf Jahressicht

Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 17.02.2026, bei 5 701,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wurde der ATX mit 5 177,59 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, stand der ATX bei 4 307,65 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,992 Prozent nach unten. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 202,63 Punkte.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell EVN (+ 0,72 Prozent auf 27,85 EUR), DO (+ 0,69 Prozent auf 175,20 EUR), OMV (+ 0,67 Prozent auf 60,20 EUR), Vienna Insurance (+ 0,65 Prozent auf 61,50 EUR) und Österreichische Post (+ 0,60 Prozent auf 33,65 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Lenzing (-1,15 Prozent auf 21,55 EUR), CPI Europe (-1,01 Prozent auf 15,76 EUR), CA Immobilien (-0,65 Prozent auf 24,64 EUR), Andritz (-0,63 Prozent auf 63,00 EUR) und STRABAG SE (-0,58 Prozent auf 85,50 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 21 574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 35,496 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,52 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,20 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at