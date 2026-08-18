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Marktbericht 18.08.2026 17:58:50

ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich letztendlich leichter

ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich letztendlich leichter

Der ATX zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.

Zum Handelsschluss verlor der ATX im Wiener Börse-Handel 0,89 Prozent auf 6 642,38 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 187,776 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,035 Prozent auf 6 699,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6 701,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 629,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 711,41 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 6 364,91 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Stand von 5 874,59 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Stand von 4 779,38 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,12 Prozent zu. Bei 6 780,42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 3,17 Prozent auf 71,50 EUR), OMV (+ 2,19 Prozent auf 67,55 EUR), EVN (+ 2,15 Prozent auf 28,50 EUR), Lenzing (+ 1,97 Prozent auf 23,25 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,02 Prozent auf 29,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-14,17 Prozent auf 149,00 EUR), Wienerberger (-2,14 Prozent auf 19,65 EUR), Andritz (-1,73 Prozent auf 79,50 EUR), voestalpine (-1,02 Prozent auf 44,80 EUR) und DO (-0,96 Prozent auf 205,50 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 565 005 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47,624 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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