Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 08.10.2026 12:26:56

ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich mittags schwächer

ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich mittags schwächer

Der ATX notiert am Mittag im negativen Bereich.

Um 12:09 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,27 Prozent auf 6 528,16 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 191,915 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,229 Prozent auf 6 596,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6 611,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 507,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 596,88 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2,82 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der ATX mit 6 905,58 Punkten gehandelt. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 6 376,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 702,68 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 21,98 Prozent aufwärts. Bei 7 043,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Verbund (+ 1,98 Prozent auf 64,35 EUR), EVN (+ 0,70 Prozent auf 28,75 EUR), OMV (+ 0,34) Prozent auf 73,15 EUR), Österreichische Post (+ 0,33 Prozent auf 30,80 EUR) und AT S (AT&S) (-0,46 Prozent auf 218,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Lenzing (-10,72 Prozent auf 11,16 EUR), Raiffeisen (-3,03 Prozent auf 56,00 EUR), voestalpine (-2,98 Prozent auf 41,72 EUR), STRABAG SE (-2,64 Prozent auf 99,50 EUR) und Wienerberger (-2,26 Prozent auf 15,15 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 153 344 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 45,177 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,24 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lenzing AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Lenzing AG

mehr Analysen
02.10.26 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.26 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
17.06.26 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 221,50 0,91% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 108,70 -1,72% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,80 0,88% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 10,42 -16,64% Lenzing AG
OMV AG 74,10 1,65% OMV AG
Österreichische Post AG 30,85 0,49% Österreichische Post AG
Raiffeisen 55,85 -3,29% Raiffeisen
STRABAG SE 101,20 -0,98% STRABAG SE
Verbund AG 65,00 3,01% Verbund AG
voestalpine AG 42,36 -1,49% voestalpine AG
Wienerberger AG 15,35 -0,97% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 560,57 -0,78%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen