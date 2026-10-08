Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Index-Performance im Blick
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08.10.2026 12:26:56
ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich mittags schwächer
Um 12:09 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,27 Prozent auf 6 528,16 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 191,915 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,229 Prozent auf 6 596,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6 611,99 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 507,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 596,88 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2,82 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der ATX mit 6 905,58 Punkten gehandelt. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 6 376,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 702,68 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 21,98 Prozent aufwärts. Bei 7 043,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Verbund (+ 1,98 Prozent auf 64,35 EUR), EVN (+ 0,70 Prozent auf 28,75 EUR), OMV (+ 0,34) Prozent auf 73,15 EUR), Österreichische Post (+ 0,33 Prozent auf 30,80 EUR) und AT S (AT&S) (-0,46 Prozent auf 218,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Lenzing (-10,72 Prozent auf 11,16 EUR), Raiffeisen (-3,03 Prozent auf 56,00 EUR), voestalpine (-2,98 Prozent auf 41,72 EUR), STRABAG SE (-2,64 Prozent auf 99,50 EUR) und Wienerberger (-2,26 Prozent auf 15,15 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 153 344 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 45,177 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,24 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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