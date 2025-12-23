ATX
ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich schwächer
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 5 236,17 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 153,512 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,009 Prozent auf 5 238,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 239,39 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 242,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 203,60 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der ATX bei 4 789,17 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 4 641,44 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, einen Stand von 3 607,43 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 43,19 Prozent aufwärts. 5 252,39 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten markiert.
ATX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 0,74 Prozent auf 27,15 EUR), DO (+ 0,73 Prozent auf 206,50 EUR), Raiffeisen (+ 0,70 Prozent auf 37,56 EUR), Verbund (+ 0,41 Prozent auf 61,85 EUR) und Wienerberger (+ 0,33 Prozent auf 30,10 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil CPI Europe (-1,21 Prozent auf 15,45 EUR), AT S (AT&S) (-0,79 Prozent auf 31,20 EUR), voestalpine (-0,69 Prozent auf 37,28 EUR), Vienna Insurance (-0,60 Prozent auf 66,00 EUR) und CA Immobilien (-0,44 Prozent auf 22,76 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 107 296 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 39,302 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Die CPI Europe-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
|ATX
|5 247,21
|0,15%
